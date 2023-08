Geschwindigkeitskontrollen Zu schnell, Handy am Steuer – Polizei kontrolliert in Pinneberg und Halstenbek Von Manu Schmickler | 08.08.2023, 14:08 Uhr Die Polizei hat weitere Verkehrskontrollen angekündigt, nicht nur auf der Dockenhudener Chaussee in Halstenbek. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Handy am Steuer, doppelt so schnell wie erlaubt: Je eine Stunde kontrollierten Beamte des Polizeireviers Pinneberg in Pinneberg und Halstenbek den Fahrzeugverkehr – und erklären, warum gerade Ablenkung oft tödlich ist.