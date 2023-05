Viele Wahlberechtigte im Kreis Pinneberg machten von ihrem Wahlrecht am Sonntag (14. Mai) keinen Gebrauch. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Kommunalwahl 2023 Nichtwähler im Kreis Pinneberg: „Für sowas habe ich keine Zeit“ Von Bastian Fröhlig | 15.05.2023, 05:30 Uhr

Die Wahlbeteiligung in einigen Regionen im Kreis Pinneberg ist in der Regel sehr gering. Doch woran liegt es und wer geht dort wählen – und wer nicht? shz.de war auf Spurensuche in Pinneberg und Elmshorn.