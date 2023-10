Wahl am 29. Oktober Nach geringer Wahlbeteiligung: Gehen die Pinneberger zur Bürgermeister-Stichwahl? Von Lotta Form | 16.10.2023, 14:00 Uhr Christine Herde-Hitziger war wählen, denn: „Ein ordentlicher Bürger macht das!“ Foto: Lotta Form up-down up-down

Viele waren es nicht, die bei der Pinneberger Bürgermeisterwahl ihre Stimme nutzten – nun stehen zwei Kandidaten in der Stichwahl. shz.de hat sich auf der Straße umgehört: Was die Menschen in der Stadt motiviert zu wählen – oder eben auch nicht.