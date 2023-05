Im Kreis Pinneberg werden am 14. Mai Gemeindevertreter und Ratsversammlungen gewählt. Symbolfoto: imago images/Steinach up-down up-down Am 14. Mai Kommunalwahl im Kreis Pinneberg: Das sollte man wissen Von Anja Steinbuch | 13.05.2023, 06:00 Uhr

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 14. Mai, um 8 Uhr öffnen im Kreis Pinneberg – so wie in ganz Schleswig-Holstein – die Wahllokale. Es werden Gemeindevertreter, Ratsversammlungen und Kreistag gewählt. Wie diese Wahl organisiert ist und wie sich das neue Wahlergebnis zusammensetzt, hat shz. de zusammengestellt.