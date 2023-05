Das sind die Kandidaten der Rellinger CDU. Foto: CDU Rellingen up-down up-down Kommunalwahl 2023 CDU möchte Rellingern den Traum vom Eigenheim ermöglichen Von Manu Schmickler | 04.05.2023, 10:00 Uhr

Die CDU erhielt bei der Gemeinderatswahl am 6. Mai 2018 genau 3021 Stimmen und damit 54,47 Prozent. Damit konnte die CDU zwölf von 23 Sitzen im Gemeinderat besetzen. Bei den Kommunalwahlen am 14. Mai tritt die CDU wieder in Rellingen an. Vorab hat shz.de gefragt, was der Partei in Rellingen besonders wichtig ist.