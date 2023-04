Der amtierende Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP, links) wird bei der Kommunalwahl in Ellerbek erneut kandidieren. Gegen ihn treten Dominik Seebold (CDU, unten rechts) und Thorsten Eckmann (SPD) an. Foto: Günther Hildebrand/Dominik Seebold/Thorsten Eckmann/Caroline Warmuth (Montage) up-down up-down Kommunalwahl 2023 Drei Kandidaten im Rennen um das Bürgermeisteramt in Ellerbek Von Antonio Balcazar | 28.04.2023, 10:00 Uhr

2018 hat die FDP am besten abgeschnitten – mit Blick auf die Kommunalwahl am 14. Mai treten zudem mit der SPD und der CDU bekannte Parteien an. Neu mit von der Partie: Die Grünen.