Am Sonntag, 14. Mai, ist in Pinneberg Kommunalwahl. Kommunalwahl 2023 Darum sollten Pinneberger am 14. Mai auf jeden Fall wählen gehen Meinung – René Erdbrügger | 12.05.2023, 07:00 Uhr

Bei der Kommunalwahl 2018 lag die Wahlbeteiligung in Pinneberg bei gerade mal 40,79 Prozent. Das muss am Sonntag besser werden. Deswegen appelliert Redakteur René Erdbrügger an die Bürger: Ran an die Urne.