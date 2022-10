Die Stadtwerk Kiel betreiben in Kiel-Rönne zwei Gaskavernen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Salzstöcke als Energiespeicher Energiekrise: Könnte im Kreis Pinneberg Erdgas unter der Erde gespeichert werden? Von Tina Wollenschläger | 24.10.2022, 17:16 Uhr

In 1500 Metern Tiefe liegt am Stadtrand von Kiel ein Gasspeicher. Wäre das in Krisenzeiten nicht auch etwas für den Kreis Pinneberg? Salzstöcke gibt es dort auch.