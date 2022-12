Rellingens Kirche rockt: Die Bigband Pinneberg spielt hier am Montagabend Weihnachtslieder und anderes. Foto: Bigband Pinneberg up-down up-down Gemeindeleben Klönschnack und Konzerte: Rellinger Kirche sorgt für Adventsstimmung Von Manu Schmickler | 16.12.2022, 18:31 Uhr

Am Sonnabend lädt die Kirchengemeinde Rellingen zum Adventsnachmittag, am Montag gibt es in der Konzertreihe 12 mal 19 Weihnachten im Bigbandsound und am Tag vor Heiligabend folgt Entspannungsmusik zur Einstimmung aufs Fest.