„Hinken in vielen Bereichen hinterher“ Mathias Schmitz macht Klimaschutz im Kreis Pinneberg zur Chefsache Von Anja Steinbuch | 01.09.2023, 16:00 Uhr Leitet seit dieser Legislaturperiode den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Sicherheit und Ordnung (KUSO): Mathias Schmitz (Grüne) Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Was tut der Kreis Pinneberg eigentlich konkret, um in Sachen Klimaschutz voranzukommen? Nicht nur in den Fraktionen wird nach der Sommerpause über dringende Vorschläge diskutiert. Es geht um fehlendes Grundwasser und Risiken durch Extremwetterlagen.