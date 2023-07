Julianne Steffen von der Sparkasse, Kita-Leiterinnen Carolin Kluwe und Alexandra Hayn sowie Geschäftsführer Tim Kothe (von links nach rechts). Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Kita weiht neues Spielgerät ein Klettergerüst für die Kinder der Rasselbande in Schenefeld Von Sophie Laura Martin | 06.07.2023, 16:00 Uhr

Die Schenefelder Kita Rasselbande hat in ihrem Außenbereich ein neues Klettergerüst. Finanziert wurde dies zum Teil durch Spenden. Das ist aber nicht die einzige Änderung in der Kita-Landschaft in Schenefeld.