Gut erhalten und frisch gewaschen finden Klamotten am Freitag bei der Kleidertauschparty in der Mensa des WoBoGym ein neues zu Hause Symbolfoto: Manu Schmickler up-down up-down Tauschen statt kaufen Kleidertauschparty in Halstenbeks Wolfgang-Borchert-Gymnasium Von Manu Schmickler | 18.01.2023, 14:00 Uhr

Klimaschutz aus dem Kleiderschrank: Am Freitagabend wechseln in der Mensa des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in Halstenbek Hosen, Pullis oder Schuhe ihre Besitzer. Und für einen gemütlichen Plausch ist auch noch Zeit.