Neues Programm der Musikschule „Klasse musiziert“ jetzt in der Pinneberger Helene-Lange-Schule Von René Erdbrügger | 30.08.2023, 11:00 Uhr Sie stellen das neue Programm der Musikschule vor: Musikschulleiter Alireza Zare sowie Christiane Stein (von links), Henrike Puskeppe und Charline Bogunewitsch (Verwaltung). Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Das Projekt „Klasse musiziert“ der Musikschule Pinneberg ermöglicht es Schülern der Klassen zwei bis vier, an einem kostenlosen Gruppenunterricht in ihrer Grundschule teilzunehmen. Jetzt erfolgt ein Ortswechsel und die Lehrer der Musikschule unterrichten in der Helene-Lange-Schule.