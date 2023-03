Hüte, Umhänge, Ketten, Taschen und Schuhe – die Kita Regenbogen zeigte eine bunte Modenschau. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Zikita – Zeitung in der Kita Mailand, Paris, Halstenbek – Kita Regenbogen macht Mode aus Zeitung Von Manu Schmickler | 19.03.2023, 10:00 Uhr

Vier Wochen lang fand in der Kita Regenbogen in Halstenbek das Projekt Zikita – Zeitung in der Kita – statt. Das große Finale war eine Modenschau aus Zeitungspapier. shz.de war dabei.