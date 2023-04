Der blaue Pfeil sorgt bei Anwohnern in Rellingern für Umwege – und Unmut. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Verkehrsführung in Rellingen Weißer Pfeil auf blauem Schild: Rellinger Anwohner dürfen nicht Richtung Ortsmitte Von Manu Schmickler | 18.04.2023, 17:40 Uhr

Eingesperrt – so fühlen sich die Anwohner in der Straße Am Markt in Rellingen. Das liegt an zwei Verkehrsschildern. Die sorgen nämlich dafür, dass am Ende der Kirchenstraße nur Richtung Ortsausgang gefahren werden darf.