Auch in der Christuskirche wird am Sonntag ein Kirchengemeinderat gewählt. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Mitbestimmung Gotteshäuser in Pinneberg rufen zur Wahl neuer Kirchengemeinderäte auf Von René Erdbrügger | 26.11.2022, 09:00 Uhr

Alle Kirchengemeinden in der Nordkirche wählen am ersten Advent neue Kirchengemeinderäte – auch in Pinneberg.