Die Kirchengemeinden Halstenbek und Schenefeld laden zum zweiten Mal zu einem Open-Air-Wald-Gottesdienst ein. Los geht es am Sonntag (10. September) um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist der Spielplatz Klövensteen (südlich der Ponywaldschänke). Das Motto in diesem Jahr lautet „Seht die Vögel des Himmels an: sie säen nicht, sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch“.

Ein Fest für die ganze Familie

Die Veranstaltung ist besonders gut für Familien geeignet, für die Jüngsten gibt es einen eigenen Kindergottesdienst. Im Anschluss laden die Pastoren zu einem gemeinsamen Picknick unter freiem Himmel ein, zu dem jeder etwas beisteuern soll. Es wird auf Nachhaltigkeit geachtet, die Teilnehmer werden daher gebeten, ihr eigenes Geschirr mitzubringen.

Gemeinsam Radeln

Der Waldspielplatz ist mit dem Auto, aber auch mit dem Fahrrad gut erreichbar, er liegt nur wenige Minuten von Schenefeld entfernt. Treffpunkt für Radfahrende ist um 9.45 Uhr der Parkplatz beim Dorfplatz (Ecke Hauptstraße, Uetersener Weg).