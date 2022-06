Zufällig erhalten und aus Versehen angeguckt? Kinderpornografie in Messenger-Gruppe stellt die Beweisführung vor Gericht oftmals vor Herausforderungen. FOTO: picture alliance/dpa Kinderpornografie vor Gericht Bilder in Messenger-Gruppe geteilt: Ermittlung im Grenzgebiet einer Straftat Von Jann Roolfs | 04.06.2022, 06:00 Uhr

Der Fall Wermelskirchen hat Deutschland erschüttert: Ein Besuch im Amtsgericht Elmshorn zeigt jedoch: Prozesse wegen Kinderpornografie sind Alltag an deutschen Gerichten. In Elmshorn musste sich ein Mann verantworten, der in einer Messenger-Gruppe Kinderpornografie erhalten und wohl auch geteilt hatte.