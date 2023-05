Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pinneberger Schöneberger Straße aus. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Feuerwehr rückt aus Kinder verbrennen Brötchen in Mikrowelle: Einsatz in Pinneberg Von René Erdbrügger | 17.05.2023, 17:13 Uhr

Ein verkohltes Brötchen in einer Mikrowelle hat am Mittwoch die Pinneberger Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Wohnung befanden sich zwei Kinder.