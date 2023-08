Ralf Stegner zu KfW-Förderprogrammen im Kreis Pinneberg

Die bundeseigene Förderbank KfW – früher „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ – hat in diesem Jahr Programme neu geschaffen oder wieder aufgelegt. Darauf hat der Kreis Pinneberger Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner aufmerksam gemacht. So bietet die KfW eine neue Förderung, bei der erstmals der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen wird. Ein weiteres Programm ist am 1. Juni gestartet und unterstützt Familien mit Kindern beim Neubau und Erwerb von klimafreundlichem Wohneigentum.

Seit 13. Juli wird wieder der Abbau von Barrieren im Wohnraum gefördert. Stegner: „Für bauliche Maßnahmen wie den Einbau einer bodengleichen Dusche, das Entfernen von Türschwellen oder den Einbau von Aufzügen stellt die KfW Investitionszuschüsse bereit. Das ist insbesondere auch für Seniorinnen und Senioren ein interessantes Angebot, die nur noch eingeschränkt mobil sind.“ Unterstützt werden auch Firmen, die auf ihrem Betriebsgelände naturnahe Grünflächen und Kleingewässer schaffen, Flächen entsiegeln und renaturieren, Bäume pflanzen, Gebäude begrünen oder lokal ein Niederschlagsmanagement durchführen.

Dass die KfW weiterhin ihrem Auftrag als Mittelstands-Förderbank nachkommt, macht auch die Halbjahresbilanz für den Kreis Pinneberg deutlich. „Für Gründung und Unternehmensinvestitionen in unserer Region hat die KfW vom 1. Januar bis zum 30. Juni 17,9 Millionen Euro eingesetzt und damit 55 Projekte gefördert“, so Stegner. Auf die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Mittelstand entfielen 15,9 Millionen Euro. Im Bereich der Privathaushalte beläuft sich derselbe Förderbereich auf 25,9 Millionen Euro für 164 Projekte.

NGG für gerechten Lohn in Gastronomie

Ob Restaurant, Gaststätte oder Biergarten – in der Gastronomie im Kreis Pinneberg gehören „neue Öffnungszeiten“ zum Alltag. „Immer häufiger stehen Gäste vor verschlossenen Türen. Wer zum Essen rausfährt oder etwas trinken möchte, sollte sich besser vorher im Internet oder per Anruf erkundigen, ob das Lokal auch offen hat. Und vor allem, wie lange es warme Küche gibt“, rät Silke Kettner von der Gastronomie-Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Der Grund liege auf der Hand: „Zu wenig Personal. Hotels, Restaurants, Gaststätten, Biergärten, Cafés, Caterings, fast alle suchen händeringend Unterstützung“, so Kettner.

Allein für den Kreis Pinneberg hat die Bundesagentur für Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie aktuell 55 offene Stellen registriert. 31 unbesetzte Jobs warten auf einen Küchen-Profi. Aber auch um den Nachwuchs macht sich das Gastgewerbe Sorgen: 13 Ausbildungsplätze sind immer noch frei. Für die Azubi-Suche läuft der Countdown. Und es sieht nicht gut aus. Denn eigentlich müssten die Verträge für das neue Ausbildungsjahr schon längst abgeschlossen sein. Kettner fordert für die Zukunft einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3.000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten.

Vortrag: Länger zu Hause wohnen im Alter

Die Senioren-Union lädt zur Vortragsveranstaltung mit Expertin ein: „Selbstbestimmt und ohne große Einschränkungen in den eigenen vier Wänden so lange wohnen zu bleiben, wie nur möglich – das wünschen sich wohl alle Menschen“, sagt Josef Werner, Vorsitzender der Senioren-Union im Kreisverband Pinneberg. Deshalb wird Expertin Ulrike Krämer in ihrem Vortrag zu diesem Thema am Montag, 28. August, ab 15 Uhr im Hotel Rellinger Hof in der Hauptstraße 31 in Rellingen alle Möglichkeiten beleuchten. Sie stellt Kontakte zur jeweiligen Pflegekasse und zu Dienstleistern her. Werner lobt das Konzept als „Rundum-sorglos-Paket“.

Eingeladen sind alle im Kreis Pinneberg, die sich darüber informieren möchten, wie man sein Heim möglichst praktisch und kostengünstig zum Verbleib auch im hohen Alter herrichten lassen kann. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon (04121) 91632 oder E-Mail an linda.nehl@t-online.de empfohlen.