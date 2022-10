Kevin Köneke ist ein mehrfach preisgekrönter Zauberkünstler und Entertainer. Foto: Köneke Marketing & Event GmbH up-down up-down Veranstaltung im Eberts Kevin Köneke kommt mit seiner Zauber-Show nach Schenefeld Von Florian Kleist | 27.10.2022, 16:50 Uhr

Der Entertainer Kevin Köneke macht mit seiner Show in Schenefeld Station. Sein Auftritt am Mittwoch, 16. November, findet in der Kult-Disco Eberts statt.