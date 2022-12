Das Zünden von Raketen ist in der Nähe von Reetdachhäusern weiträumig verboten. Archivfoto: IMAGO/Uwe Meinhold up-down up-down Raketen, Böller und Co. Feuerwerksverbot: Hier darf in Elmshorn nicht geknallt werden Von Jonas Altwein | 30.12.2022, 09:00 Uhr

Obwohl das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester grundsätzlich wieder erlaubt ist, gibt es in etlichen Gebieten nach wie vor ein Verbot. Diese Orte in Elmshorn sind betroffen.