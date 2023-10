Im Kreis Pinneberg Keine direkten S-Bahn-Züge nach Hamburg: Das sagen S3-Pendler dazu Von Manu Schmickler | 12.10.2023, 18:00 Uhr Patrick Klotzbücher bleibt flexibel mit dem E-Roller. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

In den Herbstferien ist für die S3 zwischen Pinneberg und Hamburg erneut eine Streckensperrung angekündigt. shz.de hat sich an den Bahnsteigen in Halstenbek und Krupunder umgehört, wie Pendler für die nächsten zwei Wochen ihre Fahrten nach Hamburg planen.