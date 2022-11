Stephan „Stiefes“ Hürten, Geschäftsführender Gesellschafter Lustis 53,6, knipst zur Fußball-WM in Katar die Fernseher aus. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down „Kein Katar in meiner Kneipe“ Schenefelder Lustis boykottiert die Fußball-WM – andere Gastronomen wollen Spiele zeigen Von Bastian Fröhlig | 02.11.2022, 17:00 Uhr

Die Aktion „Kein Katar in meiner Kneipe“ ist auch im Kreis Pinneberg angekommen. Das Lustis 53,6 in Schenefeld will keine WM-Spiele zeigen. Andere Gastronomen aus der Region sehen das anders. Bei Ihnen wird es Live-Fußball geben.