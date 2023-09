Ein Tag in der Kaserne Viktor Gerner ist Hubertusschütze 2023 – 120 Gäste beim Vergleichs-Schießen in Appen Von Klaus Plath | 09.09.2023, 16:00 Uhr USLw-Schulkommandeur Oberst Dietmar HInze (von links) beglückwünscht Gesamtsieger Viktor Gerner, der auch Hubertusschütze wurde, H. Hofmann (Platz zwei) und Oliver Spoerner (Platz drei). Foto: Michael Schmidt/USLw up-down up-down

Viktor Gerner vom Amt Geest und Marsch Südholstein war der erfolgreichste Schütze beim 35. Hubertusschießen in der Jürgen-Schumann-Kaserne. Insgesamt beteiligten sich 120 geladene Gäste am traditionellen Vergleich der Bundeswehr in Appen.