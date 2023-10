Was darf verkauft werden, was nicht? Leerstand am Peiner Hag in Prisdorf: Bürgermeister erklärt, wie es weitergehen soll Von Anna Goldbach | 11.10.2023, 14:00 Uhr Jörg Schneider ist seit diesem Jahr der Bürgermeister von Prisdorf. In der Gemeinde lebt er seit 30 Jahren. Foto: Anna Goldbach up-down up-down

Um weitere Streitigkeiten zu vermeiden, will Prisdorfs Bürgermeister Jörg Schneider in Dialog treten mit der Stadt Pinneberg. Denn die klagte zuletzt, Thomas Philipps musste weichen. Jetzt soll anstelle eines Baumarkts ein Sondergebiet für den Einzelhandel ausgewiesen werden. Dafür muss klar geregelt werden, was dort vertrieben werden darf – und was nicht.