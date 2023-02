In Pinneberg-Nord sind die Gelben Tonnen am Freitag (3. Februar) ausgeliefert worden. Foto: René Erdbrügger up-down up-down Neue RMG-Behälter sind da Jetzt haben auch Pinneberg-Nord und Tangstedt Gelbe Tonnen Von René Erdbrügger | 03.02.2023, 18:15 Uhr

Der neue Abfallentsorger RMG hatte versprochen, die neuen Gelben Tonnen in Pinneberg in der fünften und sechsten Kalenderwoche auszuliefern. Am Freitag startete nun die Verteilung im Norden der Stadt.