Ende Januar soll der Dirtpark in Rellingen startklar sein für BMX-Fans, Skater und Inliner. Foto: Gemeinde Rellingen Jahresrückblick 2022 Dirtpark und Bolzplatz: Endlich wurde die Jugend in Halstenbek und Rellingen erhört Von Manu Schmickler | 27.12.2022, 18:11 Uhr

Zwei sehr gute Nachrichten gab es in diesem Jahr für die Jugendlichen: In Halstenbek wird der Bolzplatz am Hagenwisch saniert und Rellingen hat in ein paar Wochen einen der modernsten Dirtparks in Norddeutschland.