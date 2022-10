Künstlerin Anja Badners aus Pinneberg stellt in der Galerie Uhlig in Rellingen ihre Werke aus. Foto: Margot Rung up-down up-down Ausstellung in der Galerie Uhlig Pinneberger Künstlerin zeigt Fundstücke für alle in Rellingen Von Margot Rung | 29.10.2022, 10:00 Uhr

Weil ihre Werke im vergangenen Jahr beim Publikum so gut ankamen, ist Anja Badners wieder in der Galerie von Gerhard Uhlig in Rellingen zu Gast. Zur Ausstellungseröffnung traf sich shz.de mit der Pinneberger Künstlerin zum Gespräch.