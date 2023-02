Vom Toaster bis zur verlorenen Katze. Der Dorffunk in Tangstedt wird durchaus genutzt. Foto: Screenshot Martin Busche up-down up-down Kommunikation auf dem Land In Tangstedt ist der Dorffunk eine App auf dem Handy Von Martin Busche | 08.02.2023, 10:00 Uhr

Wer in Tangstedt etwas verkaufen will oder sonst Gesprächsbedarf hat, nutzt den „Dorffunk“. Das geht schnell, ist innovativ und einmalig in den Pinnau-Dörfern.