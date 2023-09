Am Sonntag (10. September) gegen 16.30 Uhr hatte sich eine 15-Jährige auf den Weg zum S-Bahnhof in Halstenbek gemacht. „Es ist möglich, dass sich das Mädchen in Nordrhein-Westfalen im Bereich Langenfeld oder Köln aufhält“, teilte Polizeisprecher Michael Bergmann mit, nachdem das 15-jährige Mädchen wenig später nicht mehr aufgefunden werden konnte.

In einer Pressemitteilung am 26. September schreibt die Polizeidirektion Bad Segeberg, dass sich die vermisste Person am 23. September bei einer Polizeiwache in Düren (Nordrhein-Westfalen) gemeldet hatte. Das Mädchen ist laut Polizeiangaben „wohlbehalten“ und die Suche damit beendet.