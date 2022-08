Der Kreis stellt sich beim Thema Blitzer neu auf. Bestehen bleiben würde nach aktuellem Stand nur der Standort an der B4 in Bilsen (Foto) und die Anlage in Schenefeld. Alle anderen Blitzer ziehen um. FOTO: Caroline Warmuth up-down up-down Vor Schulen und Kitas In diese Orten sollen die neuen Blitzer im Kreis Pinneberg stehen Von Anja Steinbuch | 18.08.2022, 05:30 Uhr

Keine Blitzer mehr in Heede oder Heidgraben, dafür neue Anlagen in Bokholt-Hanredder, Hemdingen und Elmshorn: So sehen die neuen Pläne des Kreises Pinneberg aus. Statt sieben soll es sogar künftig zwölf Standorte geben. Das scheitert aber vorerst an der Polizei.