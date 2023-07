Robin Steinhauer ist Auszubildender bei der Baumschule Zorn in Tangstedt. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Auch im Kreis Pinneberg Nachwuchs fehlt: Nur 16 neue Baumschul-Azubis dieses Jahr in Schleswig-Holstein Von Cornelia Sprenger | 31.07.2023, 06:00 Uhr

Gerade mal 16 junge Leute beginnen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr ihre Ausbildung zum Baumschuler. Das sah in den 80er Jahren noch ganz anders aus. Baumschuler Andreas Zorn aus Tangstedt im Kreis Pinneberg versteht nicht, wieso sich nur so wenige für eine Ausbildung entscheiden.