Die Straße „Im Bans“ in Pinneberg wird umfassend saniert. Foto: Roksana Ruther up-down up-down Geplante Baustelle Straße „Im Bans“ in Pinneberg wird saniert – und teilweise gesperrt Von Roksana Ruther | 21.04.2023, 13:00 Uhr

Die geplanten Arbeiten in der Straße „Im Bans“ in Pinneberg sollen in drei Baustufen ausgeführt werden, in denen unterschiedliche Abschnitte der Straße gesperrt werden. Demnächst geht es los.