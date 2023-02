Ein Spender mit Hygieneprodukten für die Periode: An den weiterführenden Schulen in Halstenbek haben alle Mädchen Zugriff auf Tampons und Binden - und zusätzlich Ansprechpartner bei Fragen zur Periode. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Tampon-Automaten Hygieneprodukte für Frauen jetzt kostenlos an Halstenbeker Schulen Von Manu Schmickler | 01.02.2023, 17:00 Uhr

Seit Ende Januar hängen in den Mädchentoiletten des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Spender an den Wänden mit kostenlosen Tampons und Binden. Die Gemeinschaftsschule an der Bek wird Anfang Februar bestückt. Damit alle Schülerinnen Zugriff auf Periodenprodukte haben – ungeachtet der finanziellen Situation.