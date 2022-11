„Kommt, lasst uns spielen“, lautete die nicht sehr freundliche Aufforderung der Balletttänzerin. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Horrornacht Prisdorf 2022 Untote, Organhandel und reichlich Schauermomente Von Bastian Fröhlig | 13.11.2022, 15:28 Uhr

Die Horrornacht in Prisdorf ist mittlerweile Kult. 110 Teilnehmer machten sich am Sonnabend (12. November) auf die schaurige Spurensuche in dunklen Wäldern zwischen Dämonen, Untoten und Grabsteinen.