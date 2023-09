Straße zwei Stunden gesperrt Honda-Fahrerin nach Crash mit Transporter in Pinneberg schwer verletzt Von Antonio Balcazar | 18.09.2023, 20:23 Uhr Die Unfallverursacherin ist mit ihrem Honda mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten, bevor ihr Fahrzeug mit einem Transporter zusammenstieß. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Rund zwei Stunden musste die Prisdorfer Straße in Pinneberg am Montag (18. September) voll gesperrt werden, nachdem ein Honda und ein Transporter zusammengestoßen sind. Die Honda-Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und auch der Fahrer des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.