Neele und Henner Aue jagen Reh und Hirsch und verkaufen das Fleisch in Klein Nordende in ihrem Hofladen. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Hase, Reh oder Wildschwein Hier gibt es im Kreis Pinneberg Wild für Weihnachten zu kaufen Von Jann Roolfs | 15.12.2022, 15:00 Uhr

Nie sind Reh, Hase und Wildschwein so beliebt wie an den Weihnachtsfeiertagen. Nur trauen sich viele Hobbyköche nicht an den Braten ran. Henner Aue, ein Jäger und Koch, weiß Rat. In seinem und anderen Hofläden im Kreisgebiet gibt es Wildbret zukaufen.