Um Bränden und Zerstörung vorzubeugen, erlässt das Ordnungsamt ein Abbrennverbot für Böller im Umkeis von Reetgedeckten Häusern, Senioren- oder Kinderheimen, sowie Krankenhäusern. Foto: Michael Ruff up-down up-down Feuerwerkskörper Hier darf im Amtsbezirk Pinnau nicht geböllert werden Von Janina Schmidt | 29.12.2022, 17:00 Uhr

Das Amt Pinnau hat in bestimmten Gebieten ein Abbrennverbot für Feuerwerkskörper erlassen. Was in diesem Jahr gilt, lesen Sie hier.