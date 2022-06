Vor einem Monat organisierte der Schulverein zusammen mit der Sportfachschaft der Hermann-Löns-Schule in Ellerbek einen Sponsorenlauf für die Ukraine-Hilfe. FOTO: Natascha Thölen Hermann-Löns-Schule Ellerbeker Grundschüler erlaufen 19.000 Euro für Ukraine Hilfe Von Natascha Thölen | 18.06.2022, 17:00 Uhr

Die Kinder und Eltern der Hermann-Löns-Schule in Ellerbek zeigen, was eine Gemeinde bewegen kann, wenn alle an einem Strang ziehen.