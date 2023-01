Wie man beim Heizen Geld sparen und das Klima schützen kann, verraten Experten beim Klimabündnis-Infoabend. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Experten in der Arche Noah Heizkosten sparen und Klima schützen: Infoabend in Halstenbek Von Manu Schmickler | 27.01.2023, 16:00 Uhr

Die Energiekrise bekommen gerade alle Haushalte bei der Heizkostenabrechnung zu spüren. Wie man beim Heizen Geld sparen und das Klima schützen kann, verraten Experten beim Infoabend am kommenden Mittwoch in der Arche Noah in Halstenbek.