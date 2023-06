Sophia Baumgart aus Borstel-Hohenraden spielt seit 2016 beim Improvisationstheater „Steife Brise“. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down „Steife Brise“ in Kummerfeld Heimspiel für Improtheater-Schauspielerin Sophia Baumgart in Kummerfeld Von Bastian Fröhlig | 18.06.2023, 14:00 Uhr

Das Hamburger Improvisationstheater „Steife Brise“ ist am 24. Juni in Kummerfeld zu Gast. Sophia Baumgart aus Borstel-Hohenraden gehört dem Ensemble seit 2016 an. Mit shz.de spricht sie über ihr Heimspiel.