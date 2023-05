Die Eingangstür ist geöffnet. Noch riecht es nach Rauch im Flur des Wohnblocks an der Rabenstraße 46 in Pinneberg. Am Donnerstagmittag (4. Mai) gegen 12 Uhr war es in der Erdgeschosswohnung in dem Hochhaus zu einem Brand gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen wegen einer möglichen Brandstiftung.

Lesen Sie auch Achtstöckiges Hochhaus Wohnungsbrand in Pinneberg: Auch Kinder unter den Verletzten

Ungefähr 100 Einsatzkräfte aus drei Feuerwehren bekämpften die Flammen, die beim Eintreffen bereits drohten, über den Balkon auf andere Wohnungen überzugreifen. Sieben Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder und ein Feuerwehrmann.

Das steht auf der Wohnungstür. Foto: René Erdbrügger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Allerdings sei die Brandursache immer noch nicht geklärt, wie Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Freitag (5. Mai) auf Anfrage mitteilte. Die Brandstelle sei beschlagnahmt worden. Was auch zu sehen ist: Die Fensterfront zum Balkon ist zugenagelt worden. An der Tür zur Wohnung hängt ein Zettel: „Brandstelle: Ist beschlagnahmt. Betreten verboten!“

Die Wohnung im Erdgeschoss brannte komplett aus. Archivfoto: Florian Kleist Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf circa 150.000 Euro belaufen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Pinneberger Feuerwehr verhinderte Schlimmeres: Wegen der momentanen Sperrung der Hans-Hermann-Kath-Brücke wurde gleich zu Beginn auch die Wehr der Nachbargemeinde Appen mit alarmiert. Zum Einsatz kamen später auch Kräfte aus Rellingen.

Anfangs seien die Einsatzkräfte noch davon ausgegangen, dass sich noch bis zu vier Personen in der betroffenen Wohnung befänden und dort eingeschlossen seien. Später habe man sie jedoch draußen angetroffen.

Auch in Flensburg gab es am Donnerstag einen verheerenden Brand, bei dem in einem Mehrfamilienhaus eine Frau und ein vierjähriger Junge ums Leben kamen. Mit dem Feuer in der Rabenstraße könne man das nicht vergleichen, sagte Pinnebergs Wehrführer Claus Köster am Freitag, dem sich beim Eintreffen allerdings ein dramatisches Bild geboten habe. Flammen seien aus der Wohnung im Erdgeschoss geschlagen und mehrere Personen hätten um Hilfe geschrien.

Glück im Unglück: Die Bewohner seien gut aus ihren Wohnungen herausgekommen. Aber: „Ich kann mir nicht erklären, warum das Feuer so groß war. Wir waren sehr schnell am Einsatzort“, sagte Köster. Das muss nun die Kripo klären.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon (04101) 2020 melden.