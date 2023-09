Standortfrage der Feuerwehr Hauptfeuerwache kommt nicht an den Eggerstedt Weg in Pinneberg – Wehrführer maßlos enttäuscht Von René Erdbrügger | 27.09.2023, 18:00 Uhr Wehrführer Claus Köster (Dritter von links) und sein Stellvertreter Heiko Andersen (rechts) kämpfen für den Standort Eggerstedt. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Nun soll die Verwaltung prüfen, ob die neue Wache entweder an der Datumer Chaussee oder an der Aschhooptwiete am Kreisel gebaut werden soll.