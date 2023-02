Regio Klinikum Elmshorn Foto: Michael Bunk (Archiv) up-down up-down Nachrichten aus dem Kreis Pinneberg Besondere Zulassung für Elmshorner Klinik ++ IG Bau fordert mehr Kontrollen auf Baustellen ++ Jugendwettbewerb der VR Banken Von Anna Heidenberger | 09.02.2023, 11:00 Uhr

Das Regio-Klinikum in Elmshorn hat sich auf Verletzungen an der Hand spezialisiert und kann nun die höchstmögliche Versorgungsstufe anbieten. Mehr dazu in unserem Nachrichten-Überblick für den Kreis Pinneberg.