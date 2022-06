Dieses Schild weist momentan auf den alten Gartenabfallplatz am Bahndamm, Ecke Verbindungsweg hin. FOTO: Sophie Laura Martin Umweltschutz Halstenbeks Gartenabfallplatz soll umziehen: Die Grünen enthalten sich Von Sophie Laura Martin | 04.06.2022, 16:00 Uhr

Gerade in den Sommermonaten steigen die Gartenabfälle auch in Halstenbek. Doch zum Ende der diesjährigen Saison soll der Gartenabfallplatz am Verbindungsweg geschlossen werden. Der neu geplante Standort ist dabei nicht unumstritten.