Die Kälte der vergangenen Tage bedeutet für Tiere Gefahren. Der Feuerwehr Halstenbek gelang es, diese Möwe aus dem Eis auf dem Krupunder See zu befreien. Foto: Freiwillige Feuerwehr Halstenbek up-down up-down Tierischer Einsatz Halstenbeks Feuerwehr rettet festgefrorene Möwe vom Krupunder See Von Jan Schönstedt | 18.12.2022, 10:47 Uhr

Am Sonntag (18. Dezember) hat die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek eine Möwe aus dem Eis auf dem Krupunder See befreit. Es war nicht der erste tierische Einsatz in diesen Tagen für die Retter.