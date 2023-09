In Halstenbek ist eine 42-jährige Frau am Donnerstagvormittag (14. September) an ihrer Haustür von einem bislang unbekannten Mann zusammengeschlagen worden. Das teilte Polizeisprecher Michael Bergmann mit. Demnach hatte der Mann gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür der 42-Jährigen im Erlenweg geklingelt. Zunächst war bei der Polizei von einem versuchten Raub die Rede. Das bestätigte sich laut Bergmann allerdings nicht. Gestohlen wurde nichts, die Frau allerdings schwer verletzt.

Der Täter flüchtete über die Gleise am Halstenbeker Bahnhof. Foto: Manu Schmickler Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit Tritten und Schlägen schwer verletzt

An der Wohnungstür ist die Frau durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Warum der Mann auf sie einschlug, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein 76-jähriger Nachbar hatte die Hilferufe der Frau gehört und sich auf den Weg zu der Wohnung gemacht. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Lesen Sie auch Probleme im Bahnverkehr Polizeieinsatz an den Gleisen: Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg gesperrt

Diese führte ihn vom Erlenweg unter anderem mehrfach über die nahegelegenen Bahngleise. Laut Bergmann musste deshalb für knapp eine halbe Stunde der Zugverkehr auf der Bahnstrecke eingestellt werden. Sowohl die Regionalbahnen, als auch die S-Bahnen waren von der Sperrung betroffen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Geschnappt haben die Beamten den Mann dennoch nicht. Ihm gelang die Flucht. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugen, die den Mann oder den Vorfall beobachtet haben. Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und schwarz-weiße Schuhe. Außerdem hatte er ein dunkles Basecap unter der aufgezogenen Kapuze auf. Das Gesicht des Mannes war zudem noch mit einer FFP2-Maske bedeckt.

Polizei sucht Zeugen

Wer den Mann gesehen hat, möge sich bei den Beamten des Polizeireviers in Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 melden.