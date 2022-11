Der Siebentunnelweg ist noch bis in den Dezember hinein für Autos gesperrt. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Straßenarbeiten verzögern sich Halstenbeker Siebentunnelweg bleibt noch länger gesperrt Von Manu Schmickler | 24.11.2022, 16:00 Uhr

Die Bauarbeiten im Siebentunnelweg sowie Rotdorn- und Weißdornstieg in Halstenbek gehen in die Verlängerung. Ebenso die in der Straße Am Bahndamm und im Ginsterstieg. Das sind die Hintergründe.