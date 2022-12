Ente gesichert: Im Kälteanzug ging es für einen Feuerwehrmann am Seil zurück ans Ufer. Foto: Freiwillige Feuerwehr Halstenbek up-down up-down Gefährlicher Einsatz Halstenbeker Feuerwehr rettet festgefrorene Ente vom Krupunder See Von Manu Schmickler | 14.12.2022, 18:30 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek hat am Dienstag eine eingefrorene Ente vom Krupunder See gerettet – und warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, aufs Eis zu gehen.